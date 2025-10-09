Достижения Пастрнака и Драйзайтля. Мощное "возвращение" "Калгари". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенз 5:2

"Торонто" выиграл домашний дебютный матч сезона в десятом сезоне подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит "Монреалю" - 11 игр в 50-60-х годах.

"Монреаль" вел в счете 2:1.

Третий период хозяева выиграли 3:0. Две шайбы "кленовые листья" забросили в пустые ворота.

Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 1:3

"Вашингтон" проиграл матч открытия в четвертом сезоне подряд.

Давид Пастрнак забил гол и сделал 2 результативных передачи. В матчах открытия он набрал 17 очков - третье место в "Бостоне". Рекордсмен - Рэй Бурк (30 очков).

Марко Штурм удачно дебютировал в качестве главного тренера "Бостона".

Эдмонтон Ойлерз - Калгари Флэймз 3:4 (буллиты)

Леон Драйзайтль (Эдмонтон) забросил 400-й гол в НХЛ.

На 33-й минуте "Эдмонтон" вел в счете 3:0.

Победный буллит забросил Назим Кадри.

Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингз 5:6 (буллиты)

"Короли" вели в счете 2:0 и 3:1.

На 53-й минуте счет был 5:3 в пользу "Вегаса".

Джек Эйхель (Вегас) набрал 4 (1 + 3) очка.

Павел Дорофеев (Вегас) во втором периоде забросил 3 шайбы. Первый хет-трик сезона. Дорофеев стал первым игроком "Вегаса", сделавшим хет-трик в матче открытия.