НХЛ. Достижение Эйхеля. Удачные дебюты Ламберта и Фута
время публикации: 10 октября 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 16:36
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 3:4 (овертайм)
"Акулы" вели в счете 1:0, 2:1 и 3:2.
На 59-й минуте счет сравнял Джек Эйхель. В двух матчах сезона он набрал 6 (2 + 4) очков. В матчах в НХЛ он набрал 700 очков.
На 62-й минуте победный гол забил Рейлли Смит.
Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 3:1
Это был первый матч "Сиэтла" под руководством Лейна Ламберта.
Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз 5:1
Первая игра "Ванкувера" под руководством Адама Фута.
После двух периодов счет был 1:0. В начале третьего периода две шайбы забил Филип Хитил.
