НХЛ. Достижение Эйхеля. Удачные дебюты Ламберта и Фута

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 3:4 (овертайм)

"Акулы" вели в счете 1:0, 2:1 и 3:2.

На 59-й минуте счет сравнял Джек Эйхель. В двух матчах сезона он набрал 6 (2 + 4) очков. В матчах в НХЛ он набрал 700 очков.

На 62-й минуте победный гол забил Рейлли Смит.

Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 3:1

Это был первый матч "Сиэтла" под руководством Лейна Ламберта.

Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймз 5:1

Первая игра "Ванкувера" под руководством Адама Фута.

После двух периодов счет был 1:0. В начале третьего периода две шайбы забил Филип Хитил.