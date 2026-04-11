x
11 апреля 2026
|
последняя новость: 10:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 апреля 2026
|
11 апреля 2026
|
последняя новость: 10:02
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Испании. "Реал" не смог обыграть "Жирону"

Футбол
время публикации: 11 апреля 2026 г., 09:30 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 09:30
Чемпионат Испании. "Реал" не смог обыграть "Жирону"
AP Photo/Manu Fernandez

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Испании "Реал" не смог победить "Жирону" 1:1.

Клубное телевидение "Реала" предъявило претензии к судейству.

Видимо, "королевский клуб", который в первом круге спасся благодаря пенальти 1:1, сейчас хотел победить при помощи пенальти.

Имея такое преимущество (61% владения мячом, 22:9 по ударам, 9:2 по точным ударам, 10:1 по угловым) нужно было забивать более одного гола.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отыграл весь матч.

На 11-й минуте Гассанига выручил гостей после опасного удара Мбаппе.

Через 3 минуты опасная контратака. Лунин отразил мяч, летевший в угол.

В первом тайме Гассанига спас "Жирону" после опасных ударов Вальверде и Беллингема. На 51-й минуте Вальверде окрыл счет 1:0.

На 62-й минуте Тома Лемар из полукруга перед штрафной отправил мяч в сетку 1:1.

На 89-й минуте Мбаппе упал в чужой штрафной. Арбитр пенальти не назначил.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
