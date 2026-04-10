"Шахтер" разгромил АЗ. Результаты четвертьфиналов Лиги конференций
время публикации: 10 апреля 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 09:54
Три из четырех первых матчей четвертьфиналов Лиги конференций завершились со счетом 3:0.
Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - АЕК (Афины, Греция) 3:0
Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - Фиорентина (Флоренция. Италия) 3:0
Майнц (Германия) - Страсбур (Франция) 2:0
Немцы забили оба гола в первые 20 мину игры.
Шахтер (Донецк, Украина) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 3:0
На 72-й минуте Педриньо открыл счет. Затем два гола забил Алиссон.
Ссылки по теме
