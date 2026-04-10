"Шахтер" разгромил АЗ. Результаты четвертьфиналов Лиги конференций

время публикации: 10 апреля 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 09:54
"Шахтер" разгромил АЗ. Результаты четвертьфиналов Лиги конференций
AP Photo/Martin Meissner

Три из четырех первых матчей четвертьфиналов Лиги конференций завершились со счетом 3:0.

Райо Вальекано (Мадрид, Испания) - АЕК (Афины, Греция) 3:0

Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - Фиорентина (Флоренция. Италия) 3:0

Майнц (Германия) - Страсбур (Франция) 2:0

Немцы забили оба гола в первые 20 мину игры.

Шахтер (Донецк, Украина) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 3:0

На 72-й минуте Педриньо открыл счет. Затем два гола забил Алиссон.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 апреля 2026

Лига Европы. Дубль Уоткинса. Автогол "Порту". Возвращение Вуда
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2026

Отборочный матч юношеского Евро. Израильтянки разгромили сборную Мальты
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 апреля 2026

Лига чемпионов. "Атлетико" победил "Барселону", ПСЖ - "Ливерпуль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 апреля 2026

Лига чемпионов. "Бавария" победила в Мадриде, "Арсенал" - в Лиссабоне