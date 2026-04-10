Лига Европы. Дубль Уоткинса. Автогол "Порту". Возвращение Вуда

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

Болонья (Италия) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 1:3

В первые полчаса хозяева создали немало опасных моментов. Гол Кастро на 26-й минуте отменили из-за офсайда. Мяч после удара Фергюссона попал в перекладину.

На 44-й минуте после подачи углового Эзри Конса открыл сче 0:1.

Во втором тайме гости дожали хозяев.

Мартинес несколько раз выручал "Астон Виллу". Мяч попадал в штангу ворот гостей.

Англичане ответили Двумя голами Олли Уоткинса.

Порту (Португалия) - Ноттингем Форест (Англия) 1:1

Крис Вуд, не игравший с октября из-за травмы колена, вернулся в состав "лесников" и отыграл первый тайм.

На 11-й минуте 20-летний Вилиам Гомес открыл счет 1:1.

Через 2 минуты Мартим Фернандеш сделал передачу вратарю "Порту". Тот оказался не готов 1:1.

Фрайбург (Германия) - Сельта (Виго, Испания) 3:0

На 10-й минуте Винченцо Грифо с линии штрафной закруил мяч в дальний угол 1:0. На 32-й минуте отличился бывший защтник дортмундской "Боруссии" и "Бенфики" Ян-Никлас Бесте 2:0.

Хозяева могли забить третий гол до перерыва, но мяч после удара Йохана Манзамби попал в штангу.

На 78-й минуте после подачи углового отличился Матиас Гинер.