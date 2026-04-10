Матчи чемпионата Израиля по футболу пройдут без зрителей

Несмотря на прекращение огня, напряженная обстановка сохраняется и матчи чемпионата Израиля по футболу в эти выходные пройдут без зрителей.

Руководство футбольных лиг настроено пессимистично.

Указания командования тылом разрешают собрания до 1000 человек.

Руководство футбольных лиг продолжает переговоры с командованием тылом. Но, по всей видимости, игры пройдут без зрителей.