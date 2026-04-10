Матчи чемпионата Израиля по футболу пройдут без зрителей
время публикации: 10 апреля 2026 г., 13:50 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 13:50
Несмотря на прекращение огня, напряженная обстановка сохраняется и матчи чемпионата Израиля по футболу в эти выходные пройдут без зрителей.
Руководство футбольных лиг настроено пессимистично.
Указания командования тылом разрешают собрания до 1000 человек.
Руководство футбольных лиг продолжает переговоры с командованием тылом. Но, по всей видимости, игры пройдут без зрителей.
