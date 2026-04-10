Никита Хайкин получил гражданство Норвегии
время публикации: 10 апреля 2026 г., 12:26 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 12:26
Голкипер клуба "Буде Глимт" Никита Хайкин получил гражданство Норвегии, сообщаю российские СМИ.
Футболист - уроженец Израиля. У него есть гражданство Израиля, России и Великобритании.
СМИ сообщали, что получение норвежского гражданства до 11 мая было важным для возможности выступления на чемпионате мира за сборную Норвегии.
В Израиле Никита Хайкин выступал за "Бней Йегуду" и "Апоэль" (Кфар-Саба).
За "Буде Глимт" он выступает с 2019 года.
