x
10 апреля 2026
|
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 апреля 2026
|
10 апреля 2026
|
последняя новость: 12:30
10 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Никита Хайкин получил гражданство Норвегии

Футбол
время публикации: 10 апреля 2026 г., 12:26 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 12:26

Голкипер клуба "Буде Глимт" Никита Хайкин получил гражданство Норвегии, сообщаю российские СМИ.

Футболист - уроженец Израиля. У него есть гражданство Израиля, России и Великобритании.

СМИ сообщали, что получение норвежского гражданства до 11 мая было важным для возможности выступления на чемпионате мира за сборную Норвегии.

В Израиле Никита Хайкин выступал за "Бней Йегуду" и "Апоэль" (Кфар-Саба).

За "Буде Глимт" он выступает с 2019 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
