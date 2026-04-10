Голкипер клуба "Буде Глимт" Никита Хайкин получил гражданство Норвегии, сообщаю российские СМИ.

Футболист - уроженец Израиля. У него есть гражданство Израиля, России и Великобритании.

СМИ сообщали, что получение норвежского гражданства до 11 мая было важным для возможности выступления на чемпионате мира за сборную Норвегии.

В Израиле Никита Хайкин выступал за "Бней Йегуду" и "Апоэль" (Кфар-Саба).

За "Буде Глимт" он выступает с 2019 года.