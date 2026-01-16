Умер известный российский футболист
время публикации: 16 января 2026 г., 14:30 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 14:30
14 января на 46-м году жизни умер известный российский футболист Дмитрий Акимов, сообщает сайт питерского "Динамо".
О причине смерти не сообщается.
Нападающий выступал за клубы "Химик (Санкт-Петербург), "Зенит" (Санкт-Петербург)(бронзовый призер чемпионата России 2001 года), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Минск) (бронзовый призер чемпионата Беларуси 2000 года), "Тюмень", "Металлург" (Липецк), "Сибирь" (Новосибирск), "Ростов", "Факел" (Воронеж).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2026