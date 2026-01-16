x
16 января 2026
|
последняя новость: 14:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2026
|
16 января 2026
|
последняя новость: 14:30
16 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный российский футболист

Футбол
время публикации: 16 января 2026 г., 14:30 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 14:30
Умер известный российский футболист
AP Photo/Miguel Morenatti

14 января на 46-м году жизни умер известный российский футболист Дмитрий Акимов, сообщает сайт питерского "Динамо".

О причине смерти не сообщается.

Нападающий выступал за клубы "Химик (Санкт-Петербург), "Зенит" (Санкт-Петербург)(бронзовый призер чемпионата России 2001 года), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Минск) (бронзовый призер чемпионата Беларуси 2000 года), "Тюмень", "Металлург" (Липецк), "Сибирь" (Новосибирск), "Ростов", "Факел" (Воронеж).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2026

В Подмосковье погиб бывший футболист ЦСКА и молодежной сборной России
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Сноубординг. При сходе лавины погиб олимпийский призер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Умер бывший тренер "Бордо", "Марселя" и "Алании"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

Футбол. Умер бывший тренер "Жальгириса" и сборной Литвы