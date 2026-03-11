x
11 марта 2026
Спорт

Умер известный российский футболист

время публикации: 11 марта 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 13:26
Умер известный российский футболист
9 марта после продолжительной тяжелой болезни на 54-м году жизни умер известный российский футболист Сергей Некрасов.

Об этом сообщает сайт ветеранов московского "Динамо".

В составе "сине-белых" Сергей Некрасов - серебряный призер чемпионата России 1994 года, обладатель Кубка России 1995 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов России.

Он дважды включался в список 33 лучших футболистов чемпионата России по итогам сезона.

Полузащитник - защитник также играл за команды "Анжи" (Махачкала), "Химки", "Алмаз" (Москва), "Звезда" (Иркутск), "Титан" (Москва), "Видное", "Зоркий" (Красногорск), "Сенеж" (Солнечногорск).

В 1998 году Сергей Некрасов сыграл один матч за сборную России. В товарищеской игре россияне были разгромлены бразильцами 1:5.

