Спорт

Лига чемпионов. "Ливерпуль" проиграл в Турции. "Барселона" едва не проиграла в Англии

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 11 марта 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 08:42
Лига чемпионов. "Ливерпуль" проиграл в Турции. "Барселона" едва не проиграла в Англии
AP Photo/Jon Super

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" в гостях разгромила "Аталанту" 6:1.

Галатасарай (Стамбул, Турция) - Ливерпуль (Англия) 1:0

У гостей было преимущество. Но турки сумели перекрыть фланги и не дали разгуляться Салаху и Фримпонгу.

На 7-й минуте победный гол забил бывший полузащитник "Ювентуса" Марио Лемина.

Аталанта (Бергамо, Италия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:6

Баварцы уже вышли в четвертьфинал, забив по три гола в каждом тайме.

Атлетико (Мадрид, Испания) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 5:2

На 22-й минуте счет был 4:0.

Хозяева пропустили два необязательных гола и оставили надежду "шпорам".

Ньюкасл (Англия) - Барселона (Испания) 1:1

На 6-й минуте компенсированного времен Ламин Ямаль реализовал пенальти.

