Лига чемпионов. "Ливерпуль" проиграл в Турции. "Барселона" едва не проиграла в Англии
время публикации: 11 марта 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 08:42
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" в гостях разгромила "Аталанту" 6:1.
Галатасарай (Стамбул, Турция) - Ливерпуль (Англия) 1:0
У гостей было преимущество. Но турки сумели перекрыть фланги и не дали разгуляться Салаху и Фримпонгу.
На 7-й минуте победный гол забил бывший полузащитник "Ювентуса" Марио Лемина.
Аталанта (Бергамо, Италия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:6
Баварцы уже вышли в четвертьфинал, забив по три гола в каждом тайме.
Атлетико (Мадрид, Испания) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 5:2
На 22-й минуте счет был 4:0.
Хозяева пропустили два необязательных гола и оставили надежду "шпорам".
Ньюкасл (Англия) - Барселона (Испания) 1:1
На 6-й минуте компенсированного времен Ламин Ямаль реализовал пенальти.
