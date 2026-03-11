x
11 марта 2026
11 марта 2026
11 марта 2026
последняя новость: 11:38
11 марта 2026
Спорт

Инфантино. Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в чемпионате мира

Футбол
время публикации: 11 марта 2026 г., 11:24
Инфантино. Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в чемпионате мира
AP Photo/Bruna Prado

Глава ФИФА Джанни Инфантино сказал. что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом подготовку к чемпионату мира и участие в нем сборной Ирана.

Он написал в соцсетях, что Дональд Трамп подтвердил: сборная Ирана приглашена на чемпионат мира.

Инфантино написал: "Чемпионат мира - событие, которое объединяет людей. Я благодарен президенту США за поддержку".

Спорт
