Инфантино. Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в чемпионате мира

Глава ФИФА Джанни Инфантино сказал. что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом подготовку к чемпионату мира и участие в нем сборной Ирана.

Он написал в соцсетях, что Дональд Трамп подтвердил: сборная Ирана приглашена на чемпионат мира.

Инфантино написал: "Чемпионат мира - событие, которое объединяет людей. Я благодарен президенту США за поддержку".