Инфантино. Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в чемпионате мира
время публикации: 11 марта 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 11:24
Глава ФИФА Джанни Инфантино сказал. что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом подготовку к чемпионату мира и участие в нем сборной Ирана.
Он написал в соцсетях, что Дональд Трамп подтвердил: сборная Ирана приглашена на чемпионат мира.
Инфантино написал: "Чемпионат мира - событие, которое объединяет людей. Я благодарен президенту США за поддержку".
