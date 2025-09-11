x
11 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2025
|
11 сентября 2025
|
последняя новость: 08:09
11 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евробаскет. Немцы победили словенцев и вышли в полуфинал. Дончич установил рекорд

Баскетбол
время публикации: 11 сентября 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 06:57
Евробаскет. Немцы победили словенцев и вышли в полуфинал. Дончич установил рекорд
AP Photo/Sergei Grits

Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по баскетболу.

12 сентября в полуфиналах сыграют:

Греция - Турция

Германия - Финляндия.

Немцы в четвертьфинале обыграли словенцев 99:91.

Лука Дончич набрал 39 очков, сделал 10 подборов и 7 передач. Это рекорд результативности в одном матче четвертьфинала чемпионатов Европы.

Словенцы остались недовольны судейством.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Евробаскет. Финны победили сборную Грузии и вышли в полуфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

После Евробаскета Романом Соркиным заинтересовались несколько клубов НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Финал четырех Евролиги в этом сезоне пройдет в Афинах
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Баскетбол. Дэрион Аткинс вернулся в Израиль