Евробаскет. Немцы победили словенцев и вышли в полуфинал. Дончич установил рекорд
время публикации: 11 сентября 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 06:57
Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по баскетболу.
12 сентября в полуфиналах сыграют:
Греция - Турция
Германия - Финляндия.
Немцы в четвертьфинале обыграли словенцев 99:91.
Лука Дончич набрал 39 очков, сделал 10 подборов и 7 передач. Это рекорд результативности в одном матче четвертьфинала чемпионатов Европы.
Словенцы остались недовольны судейством.
