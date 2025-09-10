x
10 сентября 2025
10 сентября 2025
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Спорт

Рекорды отборочного матча Израиль - Италия

Футбол
время публикации: 10 сентября 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 13:28
Рекорды отборочного матча Израиль - Италия
AP Photo/Denes Erdos

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Израиля проиграла итальянцам 4:5.

Израильтяне выигрывали 2:1, проигрывали 2:4, сумели отыграться и пропустили обидный гол в компенсированное время.

Итальянцы впервые в двух матчах подряд забили не менее 5: голов (разгром сборной Эстонии 5:0).

Это первый отборочный матч чемпионатов мира, завершившийся победой гостей 5:4.

Сборная Италии во второй раз в истории и впервые в официальных матчах победила, пропустив 4 гола. Впервые - товарищеский матч против французов в 1920 году 9:4.

Матео Ретеги стал первым футболистом сборной Италии в 21 веке, сделавшим три голевые передачи в одной игре.

Данные сайта Международной федерации футбольной истории и статистики.

Спорт
