Против нападающего сборной России возбудили уголовное дело
время публикации: 10 сентября 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 18:12
Против бывшего футболиста сборной России Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в кафе, сообщает РИА Новости.
Драка произошла в кафе "Кофемания", в котором в 2018 году драку устроили Александр Кокорин и Павел Мамаев.
У пострадавшего диагностировали переломы нижней челюсти и стенки глазницы. Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".
Наказание - заключение до трех лет.
Ссылки по теме