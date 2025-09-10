Против нападающего сборной России возбудили уголовное дело

Против бывшего футболиста сборной России Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в кафе, сообщает РИА Новости.

Драка произошла в кафе "Кофемания", в котором в 2018 году драку устроили Александр Кокорин и Павел Мамаев.

У пострадавшего диагностировали переломы нижней челюсти и стенки глазницы. Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

Наказание - заключение до трех лет.