Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне разгромили сборную Тайваня
время публикации: 09 апреля 2026 г., 15:42 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 15:42
В Софии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В.
Сборная Израиля выиграла три первых матча.
В третьем туре израильтяне разгромили сборную Тайваня 6:1.
Первый и второй периоды израильтяне выиграли со счетом 3:0.
На 5-й минуте счет открыл Максим Хубашвили (Ришон ле-Цион). Затем два гола за 116 секунд забил Геннадий Малащенко.
Во втором периоде отличились Итай Кернер (Академия Блед Хоукс, Словения), Кирилл Полозов и Глеб Хволес (Раанана Шаркс).
Ссылки по теме
