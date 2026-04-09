Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне разгромили сборную Тайваня

В Софии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В.

Сборная Израиля выиграла три первых матча.

В третьем туре израильтяне разгромили сборную Тайваня 6:1.

Первый и второй периоды израильтяне выиграли со счетом 3:0.

На 5-й минуте счет открыл Максим Хубашвили (Ришон ле-Цион). Затем два гола за 116 секунд забил Геннадий Малащенко.

Во втором периоде отличились Итай Кернер (Академия Блед Хоукс, Словения), Кирилл Полозов и Глеб Хволес (Раанана Шаркс).