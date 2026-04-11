
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборную Кыргызстана

Хоккей
время публикации: 11 апреля 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 15:24
Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборную Кыргызстана
AP Photo/John Locher

В Софии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2 В.

В матче четвертого тура израильтяне победили в овертайме сборную Кыргызстана 4:3.

Борьба за путевку в дивизион 2А, из которого израильтяне вылетели в прошлом году, будет вестись завтра в личном поединке лидеров сборных Израиля и Исландии.

Остальные на повышение в классе уже не претендуют.

На 10-й минуте Александр Титов вывел сборную Кыргызстана вперед 1:0.

На 18-й минуе Кирилл Малащенко сравнял счет.

Во втором периоде две шайбы забил Исламбек Абдыраев (Нака, Швеция). Он реализовал буллит, а затем отличился в меньшинстве.

В третьем периоде отличились Геннадий Малащенко и Кирилл Полозов. На 50-й секунде овертайма Кирилл Полозов забил победный гол. Это его второй гол в овертайме на этом турнире.

