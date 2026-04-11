Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборную Кыргызстана
В Софии продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2 В.
В матче четвертого тура израильтяне победили в овертайме сборную Кыргызстана 4:3.
Борьба за путевку в дивизион 2А, из которого израильтяне вылетели в прошлом году, будет вестись завтра в личном поединке лидеров сборных Израиля и Исландии.
Остальные на повышение в классе уже не претендуют.
На 10-й минуте Александр Титов вывел сборную Кыргызстана вперед 1:0.
На 18-й минуе Кирилл Малащенко сравнял счет.
Во втором периоде две шайбы забил Исламбек Абдыраев (Нака, Швеция). Он реализовал буллит, а затем отличился в меньшинстве.
В третьем периоде отличились Геннадий Малащенко и Кирилл Полозов. На 50-й секунде овертайма Кирилл Полозов забил победный гол. Это его второй гол в овертайме на этом турнире.