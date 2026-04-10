"Юта Маммот" впервые вышел в плэй-офф НХЛ

"Юта Маммот" разгромил "Нешвилл Прэдейторз" 4:1 и впервые в истории вышел в алэй-офф НХЛ.

"Юта" существует всего второй сезон. До этого клуб назывался "Аризона Койотис".

На данный момент в плэй-офф вышли "Колорадо Эвеланш", "Миннесота Уайлд", "Даллас Старз", "Юта Маммот", "Баффало Сейбрз", "Монреаль Канадиенз ", "Тампа-Бей Лайнинг", "Какролина Харикейнз", "Питтсбург Пингвинз".

Уже утратили шансы на участие в Кубке Стэнли "Нью-Джерси Дэвилз", "Флорида Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Торонто Мейпл Лифс", "Калгари Флэймз", "Чикаго Блэк Хоукс", "Ванкувер Кэнакс".