UFC. Ульберг неожиданно нокаутировал Прохазку и стал чемпионом

В Майами состоялся турнир ММА UFC 327: Procházka vs. Ulberg.

В поединке за вакантный чемпионский пояс в полутяжелом весе новозеландец Карлос Ульберг в первом раунде нокаутировал экс-чемпиона Иржи Прохазку.

Чех владел преимуществом. Но во время атаки пропустил удар левой. А затем Ульберг добил соперника.

Пояс стал вакантным после перехода Алекса Перейры в тяжелый вес.

Бразилец Паулу Кошта в третьем раунде нокаутировал россиянина Азамата Мурзаканова.

В поединке американских супертяжей Джош Хокит по очкам победил Кертиса Блэйдса.

Американец Доминик Рейес раздельным решением судей победил бразильца Джонни Уокера.

В поединке американских легковесов Кьюб Свенсон нокаутировал Нейта Ландвера.