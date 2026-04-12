UFC. Ульберг неожиданно нокаутировал Прохазку и стал чемпионом
время публикации: 12 апреля 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 08:25
В Майами состоялся турнир ММА UFC 327: Procházka vs. Ulberg.
В поединке за вакантный чемпионский пояс в полутяжелом весе новозеландец Карлос Ульберг в первом раунде нокаутировал экс-чемпиона Иржи Прохазку.
Чех владел преимуществом. Но во время атаки пропустил удар левой. А затем Ульберг добил соперника.
Пояс стал вакантным после перехода Алекса Перейры в тяжелый вес.
Бразилец Паулу Кошта в третьем раунде нокаутировал россиянина Азамата Мурзаканова.
В поединке американских супертяжей Джош Хокит по очкам победил Кертиса Блэйдса.
Американец Доминик Рейес раздельным решением судей победил бразильца Джонни Уокера.
В поединке американских легковесов Кьюб Свенсон нокаутировал Нейта Ландвера.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2026