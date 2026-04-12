x
12 апреля 2026
|
последняя новость: 08:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 апреля 2026
|
12 апреля 2026
|
последняя новость: 08:53
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

UFC. Ульберг неожиданно нокаутировал Прохазку и стал чемпионом

Смешанные единоборства
время публикации: 12 апреля 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 08:25
AP Photo/Rebecca Blackwell

В Майами состоялся турнир ММА UFC 327: Procházka vs. Ulberg.

В поединке за вакантный чемпионский пояс в полутяжелом весе новозеландец Карлос Ульберг в первом раунде нокаутировал экс-чемпиона Иржи Прохазку.

Чех владел преимуществом. Но во время атаки пропустил удар левой. А затем Ульберг добил соперника.

Пояс стал вакантным после перехода Алекса Перейры в тяжелый вес.

Бразилец Паулу Кошта в третьем раунде нокаутировал россиянина Азамата Мурзаканова.

В поединке американских супертяжей Джош Хокит по очкам победил Кертиса Блэйдса.

Американец Доминик Рейес раздельным решением судей победил бразильца Джонни Уокера.

В поединке американских легковесов Кьюб Свенсон нокаутировал Нейта Ландвера.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
