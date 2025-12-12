НБА. Дени Авдия набрал 16 очков. "Нью-Орлеан" разгромил "Портленд"
время публикации: 12 декабря 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 09:00
В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан Пеликанз" разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 143:120.
"Пеликаны" прервали серию из 7 поражений.
"Нью-Орлеан" одержали вторую победу под руководством Джеймса Боррего, который стал главным тренером в середине ноября.
Джордан Пул (Нью-Орлеан), пропустивший из-за травмы 18 игр, набрал 22 очка.
Шесть игроков хозяев набрали не менее 15 очков.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 16 очков, и сделал по 6 передач и подборов.
