НБА. Дени Авдия набрал 16 очков. "Нью-Орлеан" разгромил "Портленд"

В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан Пеликанз" разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 143:120.

"Пеликаны" прервали серию из 7 поражений.

"Нью-Орлеан" одержали вторую победу под руководством Джеймса Боррего, который стал главным тренером в середине ноября.

Джордан Пул (Нью-Орлеан), пропустивший из-за травмы 18 игр, набрал 22 очка.

Шесть игроков хозяев набрали не менее 15 очков.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 16 очков, и сделал по 6 передач и подборов.