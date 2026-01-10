x
Спорт
Спорт

"Милуоки" победил "Лейкерс". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 10 января 2026 г., 14:02 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 14:09
"Милуоки" победил "Лейкерс". Результаты матчей НБА
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" в гостях разгромила "Денвер" 110:87.

Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 87:110

"Ястребы" выиграли последнюю четверть 36:12.

"Денвер" играл без Николы Йокича, Йонаса Валанчюнаса.

Финикс Санз - Нью-Йорк Никс 112:107

Голден Стэйт Уорриорз -Сакраменто Кингз 137:103

Стефен Карри набрал 27 очков и сделал 10 передач.

"Воины" одержали третью победу подряд дома.

Лос-Анджелес Лейкерс - Милуоки Бакс 101:105

На последней минуте матча Яннис Адетокунбо блокировал бросок Леброна Джеймса и гости сумели удержать преимущество.

Спорт
