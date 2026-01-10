"Милуоки" победил "Лейкерс". Результаты матчей НБА
время публикации: 10 января 2026 г., 14:02 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 14:09
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" в гостях разгромила "Денвер" 110:87.
Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 87:110
"Ястребы" выиграли последнюю четверть 36:12.
"Денвер" играл без Николы Йокича, Йонаса Валанчюнаса.
Финикс Санз - Нью-Йорк Никс 112:107
Голден Стэйт Уорриорз -Сакраменто Кингз 137:103
Стефен Карри набрал 27 очков и сделал 10 передач.
"Воины" одержали третью победу подряд дома.
Лос-Анджелес Лейкерс - Милуоки Бакс 101:105
На последней минуте матча Яннис Адетокунбо блокировал бросок Леброна Джеймса и гости сумели удержать преимущество.
