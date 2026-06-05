4 июня на 92-м году жизни умер легендарный аргентинский футболист Хосе Санфилиппо, сообщают аргентинские СМИ.

Нападающий, известный как "Эль Нене", выступал за команды "Сан-Лоренцо" (Буэнос-Айрес). "Бока Хуниорс" (Буэнос-Айрес), "Насьональ" (Монтевидео), "Банфилд" (Буэнос-Айрес), "Бангу" (Рио-де-Жанейро), "Баия" (Сальвадор, Бразилия), "Сан-Мигель".

Хосе Санфилиппо - трехкратный чемпион Аргентины, четырехкратный лучший бомбардир чемпионатов Аргентины, двукратный чемпион штата Байя.

Он занимает пятое место в списке бомбардиров чемпионатов Аргентины.

В составе сборной Аргентины Хосе Санфилиппо - участник чемпионатов мира 1958 и 1962 годов. чемпион Южной Америки 1957 года. серебряный призер и лучший бомбардир чемпионата Южной Америки 1959 года.

Он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров сборной Аргентины.