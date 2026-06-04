Умер легендарный нападающий "Челси"
время публикации: 04 июня 2026 г., 11:55 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 12:05
На 85-м году жизни умер легендарный нападающий "Челси" Бобби Тэмблинг, сообщают британские и ирландские СМИ.
Он долгие годы был лучшим бомбардиром "Челси" - в 370 матчах он забил 202 гола. Его достижение в 2013 году превзошел Фоэнк Дэмпард - 211 голов.
Бобби Тэмблинг рекордсмен "Челси" по количеству голов в одном матче. В 1966 году он забил 5 голов в ворота "Астон Виллы".
Нападающий также выстуцпал за "Кристал Пэлас" (Лондон), "Корк Селтик" (Ирландия), "Уотерфорд Юнайтед" (Ирландия), "Шемрок Роверс" (Дублин) и "Корк Альбертс".
Бобби Тэмблинг тренировал несколько ирландских команд.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026