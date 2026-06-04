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Умер легендарный нападающий "Челси"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 04 июня 2026 г., 11:55 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 12:05
"Челси", 1967 год. Бобби Тэмблинг посредине в среднем ряду
AP Photo/Frank Leonard Tewkesbury, File

На 85-м году жизни умер легендарный нападающий "Челси" Бобби Тэмблинг, сообщают британские и ирландские СМИ.

Он долгие годы был лучшим бомбардиром "Челси" - в 370 матчах он забил 202 гола. Его достижение в 2013 году превзошел Фоэнк Дэмпард - 211 голов.

Бобби Тэмблинг рекордсмен "Челси" по количеству голов в одном матче. В 1966 году он забил 5 голов в ворота "Астон Виллы".

Нападающий также выстуцпал за "Кристал Пэлас" (Лондон), "Корк Селтик" (Ирландия), "Уотерфорд Юнайтед" (Ирландия), "Шемрок Роверс" (Дублин) и "Корк Альбертс".

Бобби Тэмблинг тренировал несколько ирландских команд.

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