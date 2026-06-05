x
05 июня 2026
|
последняя новость: 11:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 июня 2026
|
05 июня 2026
|
последняя новость: 11:08
05 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер бывший нападающий сборной Бразилии, участник чемпионата мира

Футбол
время публикации: 05 июня 2026 г., 10:56 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 10:59
Умер бывший нападающий сборной Бразилии, участник чемпионата мира
AP Photo/Martin Mejia

4 июня на 77-м году жизни умер известный бразильский футболист Лейвинья, сообщают бразильские СМИ.

Нападающий выступал за команды "Португеза", "Палмейрас" (двукратный чемпион Бразилии, двукратный чемпион штата Сан-Паулу), "Атлетико" (Мадрид) (чемпион Испании 1977 года, обладатель Кубка Испании 1976 года), "Сан-Паулу".

Лейвинья - участник чемпионата мира 1974 года. Сыграл в трех матчах турнира.

Он - дядя бывшего полузащитника "Ливерпуля" Лукаса Лейвы.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2026

Умер легендарный нападающий "Челси"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2026

Умер бывший нападающий "Динамо" (Тбилиси)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026

В ДТП погиб известный греческий футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026

Умер знаменитый баскетболист и тренер Рик Адельман