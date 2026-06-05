Умер бывший нападающий сборной Бразилии, участник чемпионата мира

4 июня на 77-м году жизни умер известный бразильский футболист Лейвинья, сообщают бразильские СМИ.

Нападающий выступал за команды "Португеза", "Палмейрас" (двукратный чемпион Бразилии, двукратный чемпион штата Сан-Паулу), "Атлетико" (Мадрид) (чемпион Испании 1977 года, обладатель Кубка Испании 1976 года), "Сан-Паулу".

Лейвинья - участник чемпионата мира 1974 года. Сыграл в трех матчах турнира.

Он - дядя бывшего полузащитника "Ливерпуля" Лукаса Лейвы.