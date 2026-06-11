Рейтинг ФИФА перед началом чемпионата мира. Сборная Израиля на 76-м месте
время публикации: 11 июня 2026 г., 15:15 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 15:15
Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Игры пройдут в Мексике, Канаде и США.
Перед началом чемпионата ФИФА опубликовала рейтинг футбольных мужских сборных.
Возглавляет рейтинг сборная Аргентины, действующий чемпион мира.
В первую десятку входят сборные Испании, Франции, Англии, Португалии, Бразилии, Марокко, Нидерландов, Бельгии Германии.
Сборная Украины на 32- м месте.
Сборная Израиля поднялась с 77-го места на 76-е.
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