Рейтинг ФИФА перед началом чемпионата мира. Сборная Израиля на 76-м месте

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Игры пройдут в Мексике, Канаде и США.

Перед началом чемпионата ФИФА опубликовала рейтинг футбольных мужских сборных.

Возглавляет рейтинг сборная Аргентины, действующий чемпион мира.

В первую десятку входят сборные Испании, Франции, Англии, Португалии, Бразилии, Марокко, Нидерландов, Бельгии Германии.

Сборная Украины на 32- м месте.

Сборная Израиля поднялась с 77-го места на 76-е.