Израильтяне набрали 23 очка. "Бруклин" проиграл". Результаты матчей НБА
время публикации: 11 марта 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 12:54
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Бруклин" 138:100.
Филадельфия Сиксерз - Мемфис Гризлиз 139:129
Атланта Хоукс - Даллас Мэверикс 124:112
"Ястребы" одержали седьмую победу подряд.
Бруклин Нетс - Детройт Пистонз 100:138
"Детройт" прервал серию из четырех поражений подряд.
Статистика баскетболистов сборной Израиля и "Бруклина": Денни Вульф (13 + 8 подборов), Бен Сараф (10 + 6 передач).
Хьюстон Рокетс - Торонто Рэпторз 113:99
Милуоки Бакс - Финикс Санз 114:129
