x
11 марта 2026
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 13:07
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильтяне набрали 23 очка. "Бруклин" проиграл". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 11 марта 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 12:54
Израильтяне набрали 23 очка. "Бруклин" проиграл". Результаты матчей НБА
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Бруклин" 138:100.

Филадельфия Сиксерз - Мемфис Гризлиз 139:129

Атланта Хоукс - Даллас Мэверикс 124:112

"Ястребы" одержали седьмую победу подряд.

Бруклин Нетс - Детройт Пистонз 100:138

"Детройт" прервал серию из четырех поражений подряд.

Статистика баскетболистов сборной Израиля и "Бруклина": Денни Вульф (13 + 8 подборов), Бен Сараф (10 + 6 передач).

Хьюстон Рокетс - Торонто Рэпторз 113:99

Милуоки Бакс - Финикс Санз 114:129

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

Евролига. "Олимпиакос" разгромил "Париж"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

НБА. Бам Адебайо установил рекорд XXI века
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл "Галатасараю"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

НБА. Дени Авдия набрал 22 очка. "Портленд" проиграл "Шарлотт"