Рекорды Вембаньямы и Бузелиса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" победил "Бостон" 125:116.

Сан-Антонио Сперз - Бостон Селтикс 125:116

Встреча команд, занимающих вторые места в конференциях.

Виктор Вембаньяма установил личный рекорд, забросив 8 трехочковых в одном матче. Он набрал 39 очков и сделал 11 подборов.

Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Булз 124:130 (овертайм)

Матас Бузелис установил личный рекорд результативности - 41 очко. Он забросил решающий трехочковый за 140 секунд до окончания овертайма.

Сакраменто Кингз -Индиана Пейсерз 114:109

"Индиана" проиграла десятый матч подряд.

Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз 120:106