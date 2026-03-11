Рекорды Вембаньямы и Бузелиса. Результаты матчей НБА
время публикации: 11 марта 2026 г., 14:10 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 14:18
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" победил "Бостон" 125:116.
Сан-Антонио Сперз - Бостон Селтикс 125:116
Встреча команд, занимающих вторые места в конференциях.
Виктор Вембаньяма установил личный рекорд, забросив 8 трехочковых в одном матче. Он набрал 39 очков и сделал 11 подборов.
Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Булз 124:130 (овертайм)
Матас Бузелис установил личный рекорд результативности - 41 очко. Он забросил решающий трехочковый за 140 секунд до окончания овертайма.
Сакраменто Кингз -Индиана Пейсерз 114:109
"Индиана" проиграла десятый матч подряд.
Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз 120:106
