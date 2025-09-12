x
12 сентября 2025
последняя новость: 13:10
12 сентября 2025
последняя новость: 13:10
12 сентября 2025
Спорт

Чемпионат мира по легкой атлетике. Состав сборной Израиля

Легкая атлетика
время публикации: 12 сентября 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 12:27
Чемпионат мира по легкой атлетике. Состав сборной Израиля
AP Photo/Charlie Neibergall

14 сентября в Токио начнется чемпионат мира по легкой атлетике. Израиль будут представлять 9 спортсменов.

Бег 200 метров

Блессинг Акваси Африфа.

Марафон

Итаев Абухай, Хаимро Аламе, Гашау Аяле, Мару Тефери.

Прыжки в высоту

Йонатан Капитольник.

Бег на 3000 метров с препятствиями

Адва Коэн.

Ходьба на 20 км

Лона Чемтаи Салпетер.

Ходьба на 35 км

Маор Тиюри.

