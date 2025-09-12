Чемпионат мира по легкой атлетике. Состав сборной Израиля
время публикации: 12 сентября 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 12:27
14 сентября в Токио начнется чемпионат мира по легкой атлетике. Израиль будут представлять 9 спортсменов.
Бег 200 метров
Блессинг Акваси Африфа.
Марафон
Итаев Абухай, Хаимро Аламе, Гашау Аяле, Мару Тефери.
Прыжки в высоту
Йонатан Капитольник.
Бег на 3000 метров с препятствиями
Адва Коэн.
Ходьба на 20 км
Лона Чемтаи Салпетер.
Ходьба на 35 км
Маор Тиюри.
