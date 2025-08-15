x
15 августа 2025
|
последняя новость: 06:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 06:54
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по ориентированию. Израильтяне завоевали две золотые медали

время публикации: 15 августа 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 06:54

В Испании проходит чемпионат мира по спортивному ориентированию.

42-летний израильтянин Павел Гвоздев (Апоэль, Тель-Авив) стал победителем спринта в категории М 40 В.

В финале на среднюю дистанцию в категории М 40 А он занял третье место.

В финале спринта в категории М 45А израильтянин Антон Федосин не финишировал.

В финале спринта в категории М 50 А израильтянин Алексей Скрипко занял 52-е место.

В финале спринта в категории М 55 А израильтянин Илья Гусев занял 12-е место.

Он стал победителем чемпионата на средней дистанции в категории М 55 А.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Всемирные игры. Умер итальянский спортсмен, потерявший сознание во время забега
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июля 2025

Израильтянка стала победительницей юниорского чемпионата Европы по спринт-ориентированию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июля 2025

Триатлон. Израильтянин Шахар Сагив завоевал серебряную медаль чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июля 2025

Легкая атлетика. Израильтянин Блессинг Африфа стал победителем молодежного чемпионата Европы