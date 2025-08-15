Чемпионат мира по ориентированию. Израильтяне завоевали две золотые медали

В Испании проходит чемпионат мира по спортивному ориентированию.

42-летний израильтянин Павел Гвоздев (Апоэль, Тель-Авив) стал победителем спринта в категории М 40 В.

В финале на среднюю дистанцию в категории М 40 А он занял третье место.

В финале спринта в категории М 45А израильтянин Антон Федосин не финишировал.

В финале спринта в категории М 50 А израильтянин Алексей Скрипко занял 52-е место.

В финале спринта в категории М 55 А израильтянин Илья Гусев занял 12-е место.

Он стал победителем чемпионата на средней дистанции в категории М 55 А.