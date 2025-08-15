Установлен рекорд Израиля в беге на 400 метров с барьерами

В Иерусалиме проходит турнир серии "Большой шлем" по легкой атлетике.

Омри Шифф установил рекорд Израиля в беге на 400 метров с барьерами - 49.82 секунды.

Он занял третье место в забеге.

Омри Шифф побил рекорд, который установил в 1991 году Алексей Базаров.

Израильтянин Ноам Маму стал победителем в финальном забеге на 800 метров.

Таймир Барнет (Нидерланды) стал победителем на дистанциях 100 и 200 метров.