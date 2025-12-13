x
13 декабря 2025
13 декабря 2025
13 декабря 2025
последняя новость: 08:42
13 декабря 2025
Спорт

НБА. Данни Вульф набрал 17 очков. "Бруклин" проиграл "Далласу"

Баскетбол
НБА
время публикации: 13 декабря 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 08:00
НБА. Данни Вульф набрал 17 очков. "Бруклин" проиграл "Далласу"
AP Photo/Tony Gutierrez

В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" проиграл "Даллас Мжверикс" 111:119.

Лидер "Далласа" Энтони Дэвис набрал 24 очка, сделал 14 подборов и 3 блок-шота. 20 очков он набрал во второй половине матча.

Последнюю четверть "Даллас" выиграл 29:19.

Впервые в сезоне "Мэверикс" выиграл две домашние игры подряд.

Лидер "Бруклина" Майл Паркер младший набрал 34 очка и впервые в карьере набрал не менее 30 очков в 4 матчах подряд.

Израильско-американский новичок "Нетс" Данни Вульф набрал 17 очков и сделал 7 подборов.

Спорт
