"Детройт" повторил рекорд НБА. Результаты матчей

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Детройт" разгромил "Атланту" 142:115.

Шарлотт Хонетс - Чикаго Булз 126:129

"Чикаго" прервал серию из 7 поражений.

"Чикаго" проигрывал 13 очков.

Джош Гилли "Чикаго" набрал 26 очков, сделал 7 подборов и 11 передач.

Кон Кнуппель (Хорнетс) установил личный рекорд результативности (33 + 9 передач).

Детройт Пистонс - Атланта Хоукс 142:115

Джайлен Джонсон (Атланта) сделал "трипл-дабл" в третьем матче подряд (19 + 11 подборов + 12 передач).

7 и гроков "Детройта" набрали не меньше 10 очков. 12 игроков набрали не меньше 7 очков - повторение рекорда НБА. Рекорд установлен "Милуоки" в сезоне 2018-19годов. Повторен "Сан-Антонио" в сезоне 2021-22 годов.

Филадельфия Сиксерз - Индиана Пэйсерз 115:105

Лидер "Сиксерз" Джоэль Эмбиид провел лучший матч в сезоне и набрал 39 очков.