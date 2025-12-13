x
13 декабря 2025
|
последняя новость: 11:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2025
|
13 декабря 2025
|
последняя новость: 11:37
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Детройт" повторил рекорд НБА. Результаты матчей

Баскетбол
НБА
время публикации: 13 декабря 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 11:44
"Детройт" повторил рекорд НБА. Результаты матчей
AP Photo/Duane Burleson

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Детройт" разгромил "Атланту" 142:115.

Шарлотт Хонетс - Чикаго Булз 126:129

"Чикаго" прервал серию из 7 поражений.

"Чикаго" проигрывал 13 очков.

Джош Гилли "Чикаго" набрал 26 очков, сделал 7 подборов и 11 передач.

Кон Кнуппель (Хорнетс) установил личный рекорд результативности (33 + 9 передач).

Детройт Пистонс - Атланта Хоукс 142:115

Джайлен Джонсон (Атланта) сделал "трипл-дабл" в третьем матче подряд (19 + 11 подборов + 12 передач).

7 и гроков "Детройта" набрали не меньше 10 очков. 12 игроков набрали не меньше 7 очков - повторение рекорда НБА. Рекорд установлен "Милуоки" в сезоне 2018-19годов. Повторен "Сан-Антонио" в сезоне 2021-22 годов.

Филадельфия Сиксерз - Индиана Пэйсерз 115:105

Лидер "Сиксерз" Джоэль Эмбиид провел лучший матч в сезоне и набрал 39 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2025

Евролига. "Барселона" победила "Олимпиакос". "Апоэль" лидирует
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2025

НБА. Данни Вульф набрал 17 очков. "Бруклин" проиграл "Далласу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 декабря 2025

Евролига. Тель-авивский "Апоэль" победил в Болонье
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 декабря 2025

Евролига. Перед матчем "Апоэля" в Болонье прошла антиизраильская демонстрация