Олимпиада. Хоккей. Шведки вышли в полуфинал
время публикации: 13 февраля 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 20:37
Первым полуфиналистом женского хоккейного турнира стала сборная Швеции.
Шведки победили сборную Чехии, которая считалась фаворитом первого четвертьфинала, 2:0.
По броскам 29:23 в пользу сборной Чехии.
Шутаут совершила Эбба Свенссон Трефф (Линчепинг).
На 25-й минуте счет открыла Ханна Олссон (Фрелунда).
За 25 секунд до конца матча пустые ворота поразила 19-летняя Хильда Свенссон (университет Огайо).
