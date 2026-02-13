x
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Шведки вышли в полуфинал

Хоккей
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 13 февраля 2026 г., 20:37 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 20:37
За 25 секунд до конца матча пустые ворота поразила 19-летняя Хильда Свенссон
AP Photo/Carolyn Kaster

Первым полуфиналистом женского хоккейного турнира стала сборная Швеции.

Шведки победили сборную Чехии, которая считалась фаворитом первого четвертьфинала, 2:0.

По броскам 29:23 в пользу сборной Чехии.

Шутаут совершила Эбба Свенссон Трефф (Линчепинг).

На 25-й минуте счет открыла Ханна Олссон (Фрелунда).

За 25 секунд до конца матча пустые ворота поразила 19-летняя Хильда Свенссон (университет Огайо).

Спорт
