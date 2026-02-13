x
13 февраля 2026
|
последняя новость: 23:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 февраля 2026
|
13 февраля 2026
|
последняя новость: 23:18
13 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Чехи победили французов

Хоккей
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 13 февраля 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 20:30
Олимпиада. Хоккей. Чехи победили французов
AP Photo/Petr David Josek

В матче хоккейного олимпийского турнира чехи победили французов 6:3.

По броскам 35:12. Это ставит вопросы о надежности обороны фаворита - 12 бросков - 3 гола. Второй период чехи вообще проиграли 2:3.

Первый период чехи выиграли 2:0. Отличились Мартин Нечас (Колорадо Эвеланш) и Михал Кемпны (Спарта, Прага. Он обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтона").

Начало второго периода стало для чехов кошмаром. Французы забили три гола за 4 минуты 53 секунды. Дважды отличился Луи Будон (Миккелин, Финляндия), один раз - Гуго Галле (КалПА, Финляндия).

Еще до второго перерыва чехи вышли вперед. Голы забили Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) и Матей Странски (Давос).

Решающей стала 42-я минута, когда чехи забили дважды за 48 секунд. Отличились 40-летний Роман Червенка (Динамо, Пардубице) и Филипп Хлапик (Спарта, Прага).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Словаки победили сборную Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Финны разгромили сборную Швеции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Умер известный советский хоккеист, чемпион мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Победы сборных США и Германии