Олимпиада. Хоккей. Чехи победили французов

В матче хоккейного олимпийского турнира чехи победили французов 6:3.

По броскам 35:12. Это ставит вопросы о надежности обороны фаворита - 12 бросков - 3 гола. Второй период чехи вообще проиграли 2:3.

Первый период чехи выиграли 2:0. Отличились Мартин Нечас (Колорадо Эвеланш) и Михал Кемпны (Спарта, Прага. Он обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтона").

Начало второго периода стало для чехов кошмаром. Французы забили три гола за 4 минуты 53 секунды. Дважды отличился Луи Будон (Миккелин, Финляндия), один раз - Гуго Галле (КалПА, Финляндия).

Еще до второго перерыва чехи вышли вперед. Голы забили Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) и Матей Странски (Давос).

Решающей стала 42-я минута, когда чехи забили дважды за 48 секунд. Отличились 40-летний Роман Червенка (Динамо, Пардубице) и Филипп Хлапик (Спарта, Прага).