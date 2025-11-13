x
Спорт
Спорт

Товарищеский матч. Израильтяне сыграли вничью со сборной Литвы

Футбол
время публикации: 13 ноября 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 20:56
Товарищеский матч. Израильтяне сыграли вничью со сборной Литвы
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В товарищеском матче сборные Израиля и Литвы сыграли вничью 0:0.

Матч проходил в Каунасе.

Преимущество было у израильтян (60% владения мячом, 11:8 по ударам, 4:2 по угловым).

Точнее по воротам били хозяева 3:2.

