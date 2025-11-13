Товарищеский матч. Израильтяне сыграли вничью со сборной Литвы
время публикации: 13 ноября 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 20:56
В товарищеском матче сборные Израиля и Литвы сыграли вничью 0:0.
Матч проходил в Каунасе.
Преимущество было у израильтян (60% владения мячом, 11:8 по ударам, 4:2 по угловым).
Точнее по воротам били хозяева 3:2.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025