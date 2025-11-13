Товарищеский матч. Израильтяне сыграли вничью со сборной Литвы

В товарищеском матче сборные Израиля и Литвы сыграли вничью 0:0.

Матч проходил в Каунасе.

Преимущество было у израильтян (60% владения мячом, 11:8 по ударам, 4:2 по угловым).

Точнее по воротам били хозяева 3:2.