Спорт

Месси забил два гола. "Интер Майами" вышел в четвертьфинал

Футбол
время публикации: 09 ноября 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 11:14
Месси забил два гола. "Интер Майами" вышел в четвертьфинал
AP Photo/Michael Laughlin

"Цинциннати" и "Интер Майами" вышли в четвертьфинал плэй-офф MLS.

Цинциннати - Коламбус Крю 2:1 (счет в серии 2:1)

Оба гола в ворота гостей забил бывший нападающий "Удинезе" Бреннер.

Интер Майами - Нешвилл 4:0 (счет в серии 2:1)

Два гола в первом тайме забил Лионель Месси, После перерыва дважды отличился бывший форвард "Сельты" (Виго) Тадео Альенде.

Спорт
