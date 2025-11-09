Месси забил два гола. "Интер Майами" вышел в четвертьфинал
время публикации: 09 ноября 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 11:14
"Цинциннати" и "Интер Майами" вышли в четвертьфинал плэй-офф MLS.
Цинциннати - Коламбус Крю 2:1 (счет в серии 2:1)
Оба гола в ворота гостей забил бывший нападающий "Удинезе" Бреннер.
Интер Майами - Нешвилл 4:0 (счет в серии 2:1)
Два гола в первом тайме забил Лионель Месси, После перерыва дважды отличился бывший форвард "Сельты" (Виго) Тадео Альенде.
