Умер известный советский футболист, чемпион Украины
время публикации: 12 ноября 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 07:32
10 ноября на 89-м году жизни умер известный советский футболист Герман Шуйский, сообщает официальный сайт одесского "Черноморца".
Нападающий выступал за команды "Крылья Советов" (Белая Калитва), СКА (Ростов-на-Дону), "Черноморец" (Одесса), "Локомотив" (Винница) (чемпион УССР 1964 года), "Судостроитель" (Николаев), "Дунаец" (Измаил), "Шахтер" (Енакиево), "Восстание" (Татарбунары).
Герман Шуйский выступал за сборную УССР.
После окончания карьеры футболиста он работал тренером и судил матчи чемпионата Одесской области.
