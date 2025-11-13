x
Спорт

Футболист "Йермиягу Холон" дисквалифицирован на 99 лет

Футбол
время публикации: 13 ноября 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 13:05
Футболист "Йермиягу Холон" дисквалифицирован на 99 лет
AP Photo/Gustavo Garello

Футболист молодежной команды "Йермиягу Холон" дисквалифицирован на 99 лет, сообщает ONE.

Футболист, имя которого не называется, напал на соперника в раздевалке и жестоко избил его.

Инцидент был снят камерами наблюдения.

Срок дисквалификации заканчивается 13 ноября 2124 года.

Спорт
