Футболист "Йермиягу Холон" дисквалифицирован на 99 лет

Футболист молодежной команды "Йермиягу Холон" дисквалифицирован на 99 лет, сообщает ONE.

Футболист, имя которого не называется, напал на соперника в раздевалке и жестоко избил его.

Инцидент был снят камерами наблюдения.

Срок дисквалификации заканчивается 13 ноября 2124 года.