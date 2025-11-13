x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 12:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 12:26
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Карри набрал 46 очков, Йокич- 55. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 13 ноября 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 11:25
Карри набрал 46 очков, Йокич- 55. Результаты матчей НБА
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" разгромила "Сакраменто" 133:100.

Сан-Антонио Сперз - Голден Стэйт Уорриорз 120:125

Стефен Карри набрал 46 очков. 29 - во второй половине матча, которую "воины" выиграли 76:64.

Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма сделал "трипл-дабл" (31 + 14 подборов + 10 передач).

Даллас Мэверикс - Финикс Санз 114:123

"Даллас" провел первый матч после увольнения генерального менеджера Нико Харрисона, которому фанаты не простили обмен Дончича.

Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Лейкерс 121:92

Лидер чемпиона Шай Гилджес-Александр набрал 30 очков и сделал 9 передач.

Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 100:133

"Сакраменто" проиграл четвертую игру подряд.

Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 116:130

Лидер "Денвера" Никола Йокич повторил рекорд результативности этого сезона, набрав 55 очков и сделав 12 подборов (23 октября 55 очков набрал Шай Гилджес-Александр).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

НБА. Брэдли Билл выбыл до конца сезона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Баскетбол. Габриэль Лундберг перешел в тель-авивский "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Разгромные победы "Бостона" и "Хьюстона". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

НБА. Дени Авдия набрал 32 очка. "Портленд" победил