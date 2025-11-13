Карри набрал 46 очков, Йокич- 55. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" разгромила "Сакраменто" 133:100.
Сан-Антонио Сперз - Голден Стэйт Уорриорз 120:125
Стефен Карри набрал 46 очков. 29 - во второй половине матча, которую "воины" выиграли 76:64.
Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма сделал "трипл-дабл" (31 + 14 подборов + 10 передач).
Даллас Мэверикс - Финикс Санз 114:123
"Даллас" провел первый матч после увольнения генерального менеджера Нико Харрисона, которому фанаты не простили обмен Дончича.
Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Лейкерс 121:92
Лидер чемпиона Шай Гилджес-Александр набрал 30 очков и сделал 9 передач.
Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 100:133
"Сакраменто" проиграл четвертую игру подряд.
Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 116:130
Лидер "Денвера" Никола Йокич повторил рекорд результативности этого сезона, набрав 55 очков и сделав 12 подборов (23 октября 55 очков набрал Шай Гилджес-Александр).