13 ноября 2025
13 ноября 2025
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 32 очка. "Портленд" победил

Баскетбол
НБА
время публикации: 13 ноября 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 07:38
НБА. Дени Авдия набрал 32 очка. "Портленд" победил
AP Photo/Gerald Herbert

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях победил "Нью-Орлеан Пеликанз" 125:117.

Отличную игру провели лидеры гостей Шедон Шарп (35 очков, личный рекорд сезона) и Дени Авдия (32).

Шарп сделал 11 точных бросков "с игры" и ни разу не промахнулся.

Израильский форвард набирает более 25 очков в пятой игре подряд.

Хозяева выиграли первую половину матча 59:57.

