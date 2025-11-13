НБА. Дени Авдия набрал 32 очка. "Портленд" победил

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях победил "Нью-Орлеан Пеликанз" 125:117.

Отличную игру провели лидеры гостей Шедон Шарп (35 очков, личный рекорд сезона) и Дени Авдия (32).

Шарп сделал 11 точных бросков "с игры" и ни разу не промахнулся.

Израильский форвард набирает более 25 очков в пятой игре подряд.

Хозяева выиграли первую половину матча 59:57.