Разгромные победы "Бостона" и "Хьюстона". Результаты матчей НБА
время публикации: 13 ноября 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 09:11
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Мемфис" 131:95, "Хьюстон" - "Вашингтон" 135:112.
Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 111:100
"Милуоки" играл без Янниса Адетокунбо.
"Шарлотт" прервал серию из трех поражений.
Детройт Пистонз - Чикаго Булз 124:113
"Детройт" победил в восьмом матче подряд.
Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 107:124
"Нью-Йорк" впервые в сезоне проиграл дома.
Бостон Селтикс - Мемфис Гриззлиз 131:95
"Мемфис" играл без Джа Моранта.
Майами Хит - Кливленд Кавальерз 116:130
"Кливленд" прервал серию "Майами" из 4 побед.
Джаретт Аллен (Кливленд) набрал 30 очков и сделал 10 подборов.
Хьюстон Рокетс - Вашингтон Уизардс 135:112
Большую часть матча хозяева вели с орывом более 10 очков.
