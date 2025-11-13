x
Спорт

Разгромные победы "Бостона" и "Хьюстона". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 13 ноября 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 09:11
AP Photo/Charles Krupa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Мемфис" 131:95, "Хьюстон" - "Вашингтон" 135:112.

Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 111:100

"Милуоки" играл без Янниса Адетокунбо.

"Шарлотт" прервал серию из трех поражений.

Детройт Пистонз - Чикаго Булз 124:113

"Детройт" победил в восьмом матче подряд.

Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 107:124

"Нью-Йорк" впервые в сезоне проиграл дома.

Бостон Селтикс - Мемфис Гриззлиз 131:95

"Мемфис" играл без Джа Моранта.

Майами Хит - Кливленд Кавальерз 116:130

"Кливленд" прервал серию "Майами" из 4 побед.

Джаретт Аллен (Кливленд) набрал 30 очков и сделал 10 подборов.

Хьюстон Рокетс - Вашингтон Уизардс 135:112

Большую часть матча хозяева вели с орывом более 10 очков.

Спорт
