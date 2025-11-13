Норвежцы разгромили сборную Эстонии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира. Норвежцы разгромили сборную Эстонии 4:1.
Армения - Венгрия 0:1
Венгры продолжают борьбу за выход на чемпионат мира.
Армяне утратили шансы.
Победный гол на 33-й минуте забил Барнабас Варга (Ференцварош).
Азербайджан - Исландия 0:2
Исландцы ведут с украинцами за второе место в группе.
Норвегия - Эстония 4:1
По два мяча забили Александр Серлот и Эрлинг Холанд.
Норвежцы очень близки к чемпионату мира.
