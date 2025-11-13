Норвежцы разгромили сборную Эстонии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира. Норвежцы разгромили сборную Эстонии 4:1.

Армения - Венгрия 0:1

Венгры продолжают борьбу за выход на чемпионат мира.

Армяне утратили шансы.

Победный гол на 33-й минуте забил Барнабас Варга (Ференцварош).

Азербайджан - Исландия 0:2

Исландцы ведут с украинцами за второе место в группе.

Норвегия - Эстония 4:1

По два мяча забили Александр Серлот и Эрлинг Холанд.

Норвежцы очень близки к чемпионату мира.