x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 21:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 21:40
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Норвежцы разгромили сборную Эстонии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 13 ноября 2025 г., 21:09 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 21:09
Норвежцы разгромили сборную Эстонии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Sergei Grits, File

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира. Норвежцы разгромили сборную Эстонии 4:1.

Армения - Венгрия 0:1

Венгры продолжают борьбу за выход на чемпионат мира.

Армяне утратили шансы.

Победный гол на 33-й минуте забил Барнабас Варга (Ференцварош).

Азербайджан - Исландия 0:2

Исландцы ведут с украинцами за второе место в группе.

Норвегия - Эстония 4:1

По два мяча забили Александр Серлот и Эрлинг Холанд.

Норвежцы очень близки к чемпионату мира.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Товарищеский матч. Израильтяне сыграли вничью со сборной Литвы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Футболист "Йермиягу Холон" дисквалифицирован на 99 лет
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Вратарь сборной Израиля Даниэль Перец женился
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

Умер известный советский футболист, чемпион Украины