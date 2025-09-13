Международная федерация санного спорта и скелетона не допустила россиян до олимпиады

11-12 сентября в Кортина д`Ампеццо состоялся Конгресс Международной федерации санного спорта и скелетона.

После длительного обсуждения и тайного голосования принято решение не допускать россиян в качестве нейтральных атлетов на соревнования под эгидой IBSF, сообщает официальный сайт организации.

Это означает, что россияне не примут участия в соревнованиях зимней олимпиады 2026 года.