Спорт

Международная федерация санного спорта и скелетона не допустила россиян до олимпиады

время публикации: 13 сентября 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 11:55
AP Photo/Seth Wenig

11-12 сентября в Кортина д`Ампеццо состоялся Конгресс Международной федерации санного спорта и скелетона.

После длительного обсуждения и тайного голосования принято решение не допускать россиян в качестве нейтральных атлетов на соревнования под эгидой IBSF, сообщает официальный сайт организации.

Это означает, что россияне не примут участия в соревнованиях зимней олимпиады 2026 года.

