Международная федерация санного спорта и скелетона не допустила россиян до олимпиады
время публикации: 13 сентября 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 11:55
11-12 сентября в Кортина д`Ампеццо состоялся Конгресс Международной федерации санного спорта и скелетона.
После длительного обсуждения и тайного голосования принято решение не допускать россиян в качестве нейтральных атлетов на соревнования под эгидой IBSF, сообщает официальный сайт организации.
Это означает, что россияне не примут участия в соревнованиях зимней олимпиады 2026 года.
