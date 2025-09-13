Умер российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион
время публикации: 13 сентября 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 11:39
12 сентября на 54-м году жизни умер выдающийся российский тяжелоатлет Андрей Чемеркин, сообщает Федерация тяжелой атлетики России.
О причине смерти не сообщается.
Андрей Чемеркин выступал в супертяжелой весовой категории.
Он - чемпион олимпиады 1996 года, бронзовый призер олимпиады 2000 года, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
Андрей Чемеркин - восьмикратный рекордсмен мира.
Он завершил карьеру в 2004 году.
