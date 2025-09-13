x
13 сентября 2025
13 сентября 2025
Спорт

Умер российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион

Знаменитые спортсмены
Тяжелая атлетика
время публикации: 13 сентября 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 11:39
Умер российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион
AP Photo/Anat Givon

12 сентября на 54-м году жизни умер выдающийся российский тяжелоатлет Андрей Чемеркин, сообщает Федерация тяжелой атлетики России.

О причине смерти не сообщается.

Андрей Чемеркин выступал в супертяжелой весовой категории.

Он - чемпион олимпиады 1996 года, бронзовый призер олимпиады 2000 года, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

Андрей Чемеркин - восьмикратный рекордсмен мира.

Он завершил карьеру в 2004 году.

