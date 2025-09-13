Умер российский тяжелоатлет, олимпийский чемпион

12 сентября на 54-м году жизни умер выдающийся российский тяжелоатлет Андрей Чемеркин, сообщает Федерация тяжелой атлетики России.

О причине смерти не сообщается.

Андрей Чемеркин выступал в супертяжелой весовой категории.

Он - чемпион олимпиады 1996 года, бронзовый призер олимпиады 2000 года, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

Андрей Чемеркин - восьмикратный рекордсмен мира.

Он завершил карьеру в 2004 году.