Хайфский "Маккаби" проиграл полякам и вылетел. Результаты матчей Лги конференций
время публикации: 14 августа 2025 г., 23:11 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 23:11
Хайфский "Маккаби" вылетел из еврокубков.
В решающий отборочный этап Лиги конференций вышли "Бешикташ", "Ракув", "Целье".
Бешикташ (Стамбул, Турция) - Сент-Патрик (Ирландия) 3:2 (первый матч 4:1)
Целье (Словения) - Лугано (Швейцария) 2:4 (5:0)
Маккаби (Хайфа, Израиль) - Ракув (Ченстохова, Польша) 0:2 (1:0)
Голы забили Петер Барат и Ламине Диаби-Фадига.
С 55-й минуты "Маккаби" играл в меньшинстве. Вторую желтую карточку при счете 0:1 получил Лисав Эйсат.
