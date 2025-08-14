"Маккаби" вышел в следующий этап. Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы.
В решающий отборочный раунд вышли КуПС, "Мидтьюланд", "Бранн", ПАОК, "Зринськи", "Стяуа", "Линкольн Ред Импс", "Утрехт", "Маккаби" (Тель-Авив).
КуПС (куопио, Финляндия) - РФС (Рига, Латыия) 1:0 (первый матч 2:1)
Мидтьюланд (Дания) - Фредрикстад (Норвегия) 2:0 (3:1)
Бранн (Норвегия) - Хеккен (Швеция) 0:1 (2:0)
Вольфсбергер (Австрия) - ПАОК (Салоники, Греция) 0:1 (дополнительное время) (основное время 0:0) (первый матч 0:0)
Решающий гол на 115-й минуте забил бывший полузащитник "Олимпиакоса" и "Ромы" Мади Камара.
Брейдаблик (Исландия) - Зринськи (Мостар, Босния и Герцеговина) 1:2 (1:1)
Дрита (Косово) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 1:3 (2:3)
Ноа (Ереван, Армения) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 0:0 (по пенальти 5:6) (первый матч 1:1)
Утрехт (Нидерланды) - Серветт (Женева, Швейцария) 2:1 (3:1)
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Хамрун Спартанс (Мальта) 3:1 (2:1)