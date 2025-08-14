x
14 августа 2025
|
последняя новость: 23:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 23:11
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Маккаби" вышел в следующий этап. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 14 августа 2025 г., 22:57 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 22:57
"Маккаби" вышел в следующий этап. Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Esteban Felix

Состоялись ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы.

В решающий отборочный раунд вышли КуПС, "Мидтьюланд", "Бранн", ПАОК, "Зринськи", "Стяуа", "Линкольн Ред Импс", "Утрехт", "Маккаби" (Тель-Авив).

КуПС (куопио, Финляндия) - РФС (Рига, Латыия) 1:0 (первый матч 2:1)

Мидтьюланд (Дания) - Фредрикстад (Норвегия) 2:0 (3:1)

Бранн (Норвегия) - Хеккен (Швеция) 0:1 (2:0)

Вольфсбергер (Австрия) - ПАОК (Салоники, Греция) 0:1 (дополнительное время) (основное время 0:0) (первый матч 0:0)

Решающий гол на 115-й минуте забил бывший полузащитник "Олимпиакоса" и "Ромы" Мади Камара.

Брейдаблик (Исландия) - Зринськи (Мостар, Босния и Герцеговина) 1:2 (1:1)

Дрита (Косово) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 1:3 (2:3)

Ноа (Ереван, Армения) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 0:0 (по пенальти 5:6) (первый матч 1:1)

Утрехт (Нидерланды) - Серветт (Женева, Швейцария) 2:1 (3:1)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Хамрун Спартанс (Мальта) 3:1 (2:1)

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

"Бейтар" вылетел из еврокубков. Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

В Кубке английской лиги забит гол ударом с центра поля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Тай Барибо забил и сделал голевую передачу. "Филадельфия Юнион" вышел в полуфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Киприоты выбили киевское "Динамо" из Лиги чемпионов