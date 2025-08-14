"Бейтар" вылетел из еврокубков. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций.

В решающий раунд квалификации вышли "Лозанна", "Спарта" (Прага), "Левски" (София), "Дифферданж", "Дьер", "Русенборг", "Омония", Полисся", "Андерлехт", "Арда", "Рига", "Брондбю", АЗ.

Астана (Казахстан) - Лозанна (Швейцария) 0:2 (первый матч 1:3)

Арарат (Ереван, Армения) - Спарта (Прага, Чехия) 1:2 (1:4)

Сабах (Баку, Азербайджан) - Левски (София, Болгария) 0:2 (0:1)

Левадия (Эстония) - Дифферданж (Люксембург) 1:3 (дополнительное время) (основное время 0:1) (первый матч 3:2)

Дьер (Венгрия) - АИК (Сольна, Швеция) 2:0 (1:2)

Хаммарбю (Швеция) - Русенборг (Трондхейм, Норвегия) 0:1 (0:0)

Омония (Кипр) - Араз (Азербайджан) 5:0 (4:0)

Пакс (Венгрия) - Полисся (Житомир, Украина) 2:1 (0:3)

Израильский полузащитник украинской команды Томер Йосефи вышел на замену на 56-й минуте.

Шериф (Тирасполь, Молдова) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 1:1 (0:3)

Арда (Болгария) - Кауно Жальгирис (Литва) 2:0 (1:0)

Бейтар (Иерусалим, Израиль) - Рига (Латвия) 3:1 (0:3)

В первом тайме отличились Омер Ацили и Тимоти Музи.

Гол, который выбил "Бейтар" из еврокубков, на 86-й минуте забил бывший форвард "Пафоса" Энтони Контрерас, вышедший на замену на 80-й минуте.

На четвертой минуте, компенсированного времени отличился Силва Кани.

Брондбю (Дания) - Викингур (Рейкьявик, Исландия) 4:0 (0:3)

Вадуц (Лихтенштейн) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 0:1 (0:3)