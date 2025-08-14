В Кубке английской лиги забит гол ударом с центра поля
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 15:38
В матче Кубка английской лиги "Бирмингем" победил "Шеффилд Юнайтед" 2:1.
На 5-й минуте бывший форвард "Селтика" Кего Фурухаси (5 июля перешел из "Ренна") вывел "Бирмингем" вперед 1:0.
Внимание к матчу привлек гол, забитый на 72-й минуте. Бывший полузащитник "Фейенорда" Густаво Хамер сравнял счет ударом с центра поля 1:1.
Видео замечательного гола опубликовано в "Х".
Победный гол на 87-й минуте забил воспитанник "Фулхэма" Джей Стэнсфилд.
Ссылки по теме