14 августа 2025
14 августа 2025
Спорт

В Кубке английской лиги забит гол ударом с центра поля

Футбол
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 15:38
В Кубке английской лиги забит гол ударом с центра пол
AP Photo/Rui Vieira

В матче Кубка английской лиги "Бирмингем" победил "Шеффилд Юнайтед" 2:1.

На 5-й минуте бывший форвард "Селтика" Кего Фурухаси (5 июля перешел из "Ренна") вывел "Бирмингем" вперед 1:0.

Внимание к матчу привлек гол, забитый на 72-й минуте. Бывший полузащитник "Фейенорда" Густаво Хамер сравнял счет ударом с центра поля 1:1.

Видео замечательного гола опубликовано в "Х".

Победный гол на 87-й минуте забил воспитанник "Фулхэма" Джей Стэнсфилд.

