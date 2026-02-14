Спортивный арбитраж отклонил иск Владислава Гераскевича
время публикации: 14 февраля 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 09:56
Спортивный арбитражный суд отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича.
В заявлении суда говорится, что судья выслушала аргументы сторон и приняла решение в соответствии с правилами МОК.
Напомним, МОК дисквалифицировал украинского скелетониста, который собирался выступить в "шлеме памяти". На его шлеме были портреты спортсменов, убитых россиянами.
Многие спортсмены и политики выразили поддержку Владиславу Гераскевичу.
Ссылки по теме