Спортивный арбитраж отклонил иск Владислава Гераскевича

Спортивный арбитражный суд отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

В заявлении суда говорится, что судья выслушала аргументы сторон и приняла решение в соответствии с правилами МОК.

Напомним, МОК дисквалифицировал украинского скелетониста, который собирался выступить в "шлеме памяти". На его шлеме были портреты спортсменов, убитых россиянами.

Многие спортсмены и политики выразили поддержку Владиславу Гераскевичу.