14 февраля 2026
Спорт

Спортивный арбитраж отклонил иск Владислава Гераскевича

Зимняя Олимпиада 2026
Скелетон
Скандалы в спорте
время публикации: 14 февраля 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 09:56
Спортивный арбитраж отклонил иск Владислава Гераскевича
AP Photo/Stefanie Dazio

Спортивный арбитражный суд отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

В заявлении суда говорится, что судья выслушала аргументы сторон и приняла решение в соответствии с правилами МОК.

Напомним, МОК дисквалифицировал украинского скелетониста, который собирался выступить в "шлеме памяти". На его шлеме были портреты спортсменов, убитых россиянами.

Многие спортсмены и политики выразили поддержку Владиславу Гераскевичу.

Спорт
