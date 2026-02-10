МОК запретил украинскому скелетонисту выступать в шлеме с портретами спортсменов. погибших на войне

МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступить на олимпиаде в шлеме с портретами спортсменов, погибших на войне с Россией.

" Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти", - написал он в инстаграме.

По мнению украинского спортсмена, МОК "ввел для Украины особые правила".

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал спортсмена: " На его шлеме — портреты наших атлетов, убитых Россией. Спасибо знаменосцу нашей сборной на зимней Олимпиаде Владиславу Гераскевичу за то, что напоминает миру цену нашей борьбы. Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться „политической акцией на спортивных соревнованиях“. Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия", - сообщает "Медуза".