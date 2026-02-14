Футбол. Сенсация чемпионата Франции. "Ренн" победил ПСЖ

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Франции. "Ренн" сенсационно победил ПСЖ 3:1.

Ренн - ПСЖ 3:1

"Ренн" прервал серию из 3 поражений и поднялся на пятое место.

Нельзя сказать, что парижане провалили игру.

Но у хозяев все получалось, а у гостей не было яркого лидера в атаке. Есть вопросы к вратарю Матвею Сафонову. Четыре удара в створ ворот - три гола.

"Ренн" мог выйти вперед уже на 5-й минуте. После удара Леполя мяч задел штангу.

На 34-й минуте иорданец Муса Тамари сместился с фланга в центр и нанес сильный удар с линии штрафной 1:0.

На 69-й минуте после подачи углового Эстебан Леполь головой отправил мяч в угол ворот 2:0.

На 72-й минуте Хакими навесил. Дембеле нанес удар головой 2:1.

На 81-й минуте Бриль Эмболо протолкнул мяч в сетку 3:1.

Монако - Нант 3:1.