x
14 февраля 2026
|
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 февраля 2026
|
14 февраля 2026
|
последняя новость: 11:46
14 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Сенсация чемпионата Франции. "Ренн" победил ПСЖ

Футбол
Сенсации
время публикации: 14 февраля 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 09:26
Футбол. Сенсация чемпионата Франции. "Ренн" победил ПСЖ
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Франции. "Ренн" сенсационно победил ПСЖ 3:1.

Ренн - ПСЖ 3:1

"Ренн" прервал серию из 3 поражений и поднялся на пятое место.

Нельзя сказать, что парижане провалили игру.

Но у хозяев все получалось, а у гостей не было яркого лидера в атаке. Есть вопросы к вратарю Матвею Сафонову. Четыре удара в створ ворот - три гола.

"Ренн" мог выйти вперед уже на 5-й минуте. После удара Леполя мяч задел штангу.

На 34-й минуте иорданец Муса Тамари сместился с фланга в центр и нанес сильный удар с линии штрафной 1:0.

На 69-й минуте после подачи углового Эстебан Леполь головой отправил мяч в угол ворот 2:0.

На 72-й минуте Хакими навесил. Дембеле нанес удар головой 2:1.

На 81-й минуте Бриль Эмболо протолкнул мяч в сетку 3:1.

Монако - Нант 3:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 февраля 2026

Футбол. Уволены тренеры "Тоттенхэма" и "Марселя"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 февраля 2026

Футбол. Жеребьевка Лиги наций. Израиль в первой корзине Лиги В
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 февраля 2026

Футбол. Итоги уик-энда израильских легионеров
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Израиля по футболу